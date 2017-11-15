43-летний мужчина открыл огонь по школе в Калифорнии: 5 человек погибли и 10 человек ранены

В сети появились новое видео с места трагедии и фотография стрелка. Стали известны новые подробности кровавой трагедии.

Накануне, 14 ноября, в 19 часов по московскому времени 43-летний местный житель Кевин Нил открыл огонь из стрелкового оружия по местным жителям в маленьком городке в Калифорнии. Его жертвами стали 5 человек. Еще 10 человек получили ранения.

Стрельба началась около 8 утра по местному времени у его дома. Кевин Нил был одет в камуфляжную форму и вооружен двумя пистолетами и полуавтоматической винтовкой. Мужчина сел в угнанный пикап и поехал по городку, ведя беспорядочную стрельбу по людям. По всей вероятности, преступник выбирал своих жертв наугад. Всего Нил стрелял в 7ми местах. Под пули попадали и дети. Он стрелял по домам и припаркованным автомобилям с людьми.

Затем злоумышленник направил машину к школе. Преподаватели вовремя среагировали, велели детям забежать в школу и закрыли доступ для стрелка в учебное заведение. Нил стал стрелять по окнам. В результате огня пострадало несколько детей.

Подоспевшая полиция смертельно ранила преступника. Сейчас власти выясняют мотивы стрелка. По одной из версий, на свое ужасное преступление мужчина пошел после бытовой ссоры. Соседи мужчины говорят, что Нил часто стрелял из оружия в воздух, чем сильно пугал их.

Как стало известно, К. Нил ранее привлекался за ряд серьезных преступлений, в том числе и за нападение с оружием после бытового конфликта в феврале. Но Нил сумел заплатить 160 тысяч долларов, чтобы освободиться под залог.

Видео: YouTube/CBS SF Bay Area

Фото: mirror