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Страны Африки и Азии не хотят вводить санкции против России
Сегодня, 9:30
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Страны Африки и Азии не хотят вводить санкции против России

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Джо Байден пытается убедить нейтральные государства надавить на Москву.

Большинство стран Азии, Афирики и Южной Америки не стремятся разорвать отношения с Россией и отказываются вступить в коалицию против Москвы под руководством США. Об этом заявили обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг в статье для New York Times.

По словам журналистов, президент Джо Байден пытается убедить нейтрально настроенные страны ввести санкции против России, чтобы оказать на нее дипломатическое и экономическое давление. Среди этих государств - Индия, Израиль, Бразилия и другие.

Ранее на Piter.tv: Лавров усомнился в необходимости ответных санкций против Зеленского.

Фото: pixabay

Теги: new york times, борьба с россией, брикс, джо байден, израиль, коалиция против москвы, лара джейкс, отказ в вступить в союз с сша, пакистан, политика, путин, эдвард вонг
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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