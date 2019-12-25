Страны Африки и Азии не хотят вводить санкции против России

Джо Байден пытается убедить нейтральные государства надавить на Москву.

Большинство стран Азии, Афирики и Южной Америки не стремятся разорвать отношения с Россией и отказываются вступить в коалицию против Москвы под руководством США. Об этом заявили обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг в статье для New York Times.

По словам журналистов, президент Джо Байден пытается убедить нейтрально настроенные страны ввести санкции против России, чтобы оказать на нее дипломатическое и экономическое давление. Среди этих государств - Индия, Израиль, Бразилия и другие.

Ранее на Piter.tv: Лавров усомнился в необходимости ответных санкций против Зеленского.

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