У Литейного моста столкнулись теплоход и прогулочное судно

В результате случившегося никто не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения судов в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, ночью 15 сентября у Литейного моста теплоход "Соларис" совершил навал на прогулочное судно "Москва-101". В результате случившегося никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Причины столкновения устанавливаются.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы рассказывали о том, что два теплохода столкнулись у Дворцового моста.

Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры