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У Литейного моста столкнулись теплоход и прогулочное судно

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В результате случившегося никто не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения судов в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

По предварительным данным, ночью 15 сентября у Литейного моста теплоход "Соларис" совершил навал на прогулочное судно "Москва-101". В результате случившегося никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Причины столкновения устанавливаются. 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура координирует работу  правоохранительных органов, проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. 

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы рассказывали о том, что два теплохода столкнулись у Дворцового моста. 

Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: литейный мост, столкнулись два теплохода
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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