Момент жесткого столкновения мотоциклиста и велосипедиста на Ленинском попал на видео

"Невские новости" опубликовали видео с моментом столкновения мотоциклиста и велосипедиста на Ленинском проспекте.
На кадрах видно, что при пересечении проезжей части велосипедист не спешился, а мотоциклист мчался на красный сигнал светофора.
Удар был настолько сильным, что мотоцикл отлетел на 150 метров. У велосипеда оторвало оба колеса, сам велосипедист получил серьёзные травмы и был доставлен в реанимацию. Правоохранители устанавливают детали аварии.
Накануне в Лодейном Поле водитель сбил мальчика, переходящего дорогу.
Видео: Невские новости
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