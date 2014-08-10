Момент жесткого столкновения мотоциклиста и велосипедиста на Ленинском попал на видео

Удар был настолько сильным, что мотоцикл отлетел на 150 метров.

"Невские новости" опубликовали видео с моментом столкновения мотоциклиста и велосипедиста на Ленинском проспекте.

На кадрах видно, что при пересечении проезжей части велосипедист не спешился, а мотоциклист мчался на красный сигнал светофора.

Удар был настолько сильным, что мотоцикл отлетел на 150 метров. У велосипеда оторвало оба колеса, сам велосипедист получил серьёзные травмы и был доставлен в реанимацию. Правоохранители устанавливают детали аварии.

Накануне в Лодейном Поле водитель сбил мальчика, переходящего дорогу.

Видео: Невские новости