У Троицкого моста ночью столкнулись пассажирские теплоходы

Всех пассажиров высадили на причал. По предварительным данным, никто не пострадал.

В ночь на воскресенье, 5 сентября, на Неве столкнулись два прогулочных теплохода. Следователи и Северо-Западная транспортная прокуратура проводят проверку по факту аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Судно "Дунаевский" влетело в теплоход "Гулливер" во время совершения маневра вблизи Троицкого моста. Отмечается, что капитан борта со сказочным названием предупредил коллегу по рации о своих планах.

На борту "Гулливера" находилось 35 любителей речных прогулок, на судне "Дунаевского" - 16. Всех пассажиров эвакуировали. Никому из них медицинская помощь не понадобилась.

На данный момент следователи опрашивают капитанов и работников теплоходов. Осматриваются судна и место ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что водители автобусов набросились друг на друга с кулаками из-за остановки.

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