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В Шушарах после столкновения двух электросамокатов в больнице оказалась 14-летняя школьница
Сегодня, 10:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах после столкновения двух электросамокатов в больнице оказалась 14-летняя школьница

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Девочка была пассажиркой на одном из СИМ.

После столкновения двух электросамокатов в больницу с различными травмами поступила 14-летняя жительница Шушар. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 25 сентября в больницу была доставлена 14-летняя школьница. Днём у школы в Славянке произошло столкновение двух электросамокатов (девочка была пассажиркой на одном из СИМ).

Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, гематомы, множественные переломы. Девочку госпитализировали в больницу. Проводится проверка.

Ранее Бастрыкин заинтересовался наездом электросамокатчиков на пожилую петербурженку.

Фото: Piter.tv

Теги: шушары, электросамокат
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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