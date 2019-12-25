В Шушарах после столкновения двух электросамокатов в больнице оказалась 14-летняя школьница

Девочка была пассажиркой на одном из СИМ.

После столкновения двух электросамокатов в больницу с различными травмами поступила 14-летняя жительница Шушар. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 25 сентября в больницу была доставлена 14-летняя школьница. Днём у школы в Славянке произошло столкновение двух электросамокатов (девочка была пассажиркой на одном из СИМ).

Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, гематомы, множественные переломы. Девочку госпитализировали в больницу. Проводится проверка.

Ранее Бастрыкин заинтересовался наездом электросамокатчиков на пожилую петербурженку.

Фото: Piter.tv