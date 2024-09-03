Ночь в петербургских отелях летом стоила в среднем 7,8 тыс. рублей

Туристы, любящие комфорт, выбирали дома отдыха и глэмпинги.

Летом 2024 года в Петербурге и Ленобласти ночь в отелях, апартаментах и санаториях стоила в среднем около 7,8 тыс. рублей. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на данные сервиса "Яндекс Путешествия".

Туристы, любящие комфорт, выбирали дома отдыха и глэмпинги, где средняя стоимость превышала 10 тыс. рублей. Хостелы оставались самым доступным вариантом с ценой в 1,8 тыс. рублей.

Люди готовы платить больше за необычный отдых, например, в глэмпингах или на фермах. Это новые и необычные варианты, которые привлекают за счет свежих впечатлений. Евгений Абрамзон, руководитель продукта сервиса "Яндекс Путешествия"

Также отмечается, что спрос на базы отдыха в этом году вырос в 1,8 раза. Гостевые дома и кемпинги выбирали в 1,6 раза чаще, а отели – в 1,3 раза.

Данные основаны на бронированиях с 27 мая по 8 сентября этого года.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)