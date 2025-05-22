Финалисты программы "Время героев Санкт-Петербурга" прошли стажировку в Комитете по культуре

Участники узнали о специфике работы в Комитете и в его подведомственных организациях.

Финалисты программы "Время героев Санкт-Петербурга" прошли первую стажировку в органах власти – в Комитете по культуре. Об этом на своей официальной странице ВКонтакте рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Участники узнали о специфике работы в Комитете и в его подведомственных организациях, о самых ярких проектах – как создаются и реализуются культурные инициативы в Санкт-Петербурге.

Такие встречи организуются для погружения участников программы в реальную работу. Стажировки пройдут и по другим направлениям. Они помогут познакомиться с различными подходами к управлению, получить опыт взаимодействия с руководителями и профильными подразделениями.

До 31 мая также идёт приём заявок на второй поток программы "Время героев Санкт-Петербурга".

Ранее участники программы "Время героев Санкт-Петербурга" вместе с семьями посетили военную выставку в "Манеже".

Видео: ВКонтакте/ Александр Беглов