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Российская ракета-носитель "Союз" успешно стартовала с французского космодрома Куру с британскими спутниками OneWeb

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Спутники OneWeb обеспечат доступ в Интернет по всему Миру.

Сегодня ночью, 28 февраля, с французского космодрома Куру в Южной Америке успешно совершен запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б".

На официальной странице "Роскосмоса" в Twitter появилось сообщение об успешном запуске российской ракеты "Союз-СТ-Б". 

На борту "Союза" было 6 британских спутников  OneWeb. Спутники OneWeb предназначены для доступа в интернет по всему Миру. Всего компания OneWeb планирует вывести на орбиту чуть более 600 подобных спутников, которые обеспечат полностью всю Землю быстрым и качественным выходом во Всемирную паутину.

Видео: Arianspace

Фото: Arianspace, Роскосмос

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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