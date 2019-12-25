В Выборге спиливают аварийные деревья

Также проведена опиловка деревьев.

В Выборге проходят планово-предупредительные мероприятия по сохранению старовозрастного зеленого фонда и удалению аварийных деревьев. Проведена опиловка лип на Госпитальной, тополей и вязов – на Судостроительной. Работы выполнены для ликвидации нависающих над дорогой ветвей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Около школы на Сайменском шоссе было проведено омолаживание тополей. Также были выполнены заявки жителей по ликвидации аварийных деревьев на Береговой, Центральной улицах, в Коротком переулке.

Сейчас мы пилим опасные, сухие, нависающие над тротуаром и проезжей частью деревья. Выполняем также заявки жителей по ликвидации аварийных деревьев и опиловке старовозрастных. Работы пройдут по всему городу. специалисты отдела благоустройства администрации Выборгского района.

Такие мероприятия в Выборге проводятся ежегодно. Деревья, которые прошли омолаживающую обрезку в предыдущие годы, уже обрели красивую форму кроны.

В начале ноября комбинат благоустройства осуществлял снос аварийных деревьев на городских и придомовых территориях. В частности, проведена их уборка на Батарейной, 65; Гагарина, 35-37; на Ленинградском шоссе, 29; на Большой Каменной, 8; в районе проспекта Победы, 5, а также на кладбище Сорвали.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО