Проектную документацию по станции "Кудрово" разработают до 2027 года

Саму станцию планируют открыть к 2031 году.

В 2027 году запланированы разработка рабочей документации и начало строительных работ над станцией метро "Кудрово", которая продолжит Лахтинско-Правобережное направление петербургского метро, – рассказали в Telegram-канале "Подземник".

До тех пор, к концу 2026-го, должны разработать проектную документацию по станции. Помимо "Кудрово" как таковой, в районе предусмотрено путевое развитие со строительством тупиков для продления в еще не построенное депо электродепо "Правобережное". Также запланирована проработка тупиков для продления линии в Новосаратовку.

Окончание строительства самой станции метрополитена, согласно схеме развития узла, намечено на 2031 год. Она будет следующей после конечной "Улицы Дыбенко".

Ранее стало известно, как выглядит участок территории, на которой впоследствии будет располагаться вестибюль станции "Брестская".

Фото: Telegram / Подземник; metro.vpeterburge.ru