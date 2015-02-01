Метростроители рассказали, где расположится вестибюль "Каретной"

Станция продолжит собой строящуюся Красносельско-Калининскую линию. С нее можно будет пересесть на Фрунзенско-Приморскую ветку метро.

Метростроители показали, как в настоящий момент выглядит земельный участок, на котором впоследствии расположится вестибюль станции "Каретная" (проектное название – "Обводный канал-2"). В будущую станцию метро можно будет попасть с набережной Обводного канала, – следует из сообщения в Telegram-канале "Подземник".

Сама "Каретная" подразумевается как станция глубокого заложения, которая продолжит Красносельско-Калининскую ("коричневую") линию. С "Каретной" можно будет произвести пересадку на "Обводный канал" Фрунзенско-Приморской линии. В Telegram-канале также поделились макетами будущего вида вестибюля.

"Каретная" будет следующей за "Боровой" и, на какое-то время, станет конечной на втором участке ККЛ. Вестибюль станции "Каретная" будет располагаться во Фрунзенском районе, на набережной Обводного канала (юго-восточнее дома № 42). Это будет отдельно стоящее трехэтажное здание трапециевидной формы. Telegram-канал "Подземник"

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге продолжается строительство станций "Казаковская" и "Путиловская" Красносельско-Калининской линии метро. В настоящий момент готовность объектов составляет 78%. Завершить возведение новых станций глубокого заложения планируется в 2025 году.

Фото: Telegram / "Подземник"