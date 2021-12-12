Станции "Казаковская" и "Путиловская" в Петербурге готовы почти на 80%

На станции "Путиловская" уже устанавливается эскалаторное оборудование.

В Петербурге продолжается строительство станций "Казаковская" и "Путиловская" Красносельско-Калининской линии метро. В настоящий момент готовность объектов составляет 78%. Завершить возведение новых станций глубокого заложения планируется в 2025 году. Об этом рассказали в ФБУ "РосСтройКонтроль".

На обеих станциях ведутся общестроительные работы на станционных комплексах и пересадочных узлах, возводятся конструкции наземных вестибюлей. Также начался монтаж инженерного оборудования и прокладка транзитных кабельных линий. На станции "Путиловская" уже устанавливается эскалаторное оборудование.

Наземный вестибюль станции "Казаковская" разместится на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова, он будет иметь форму шестигранника. В здании предусмотрены один подземный этаж и пять надземных этажей с инженерным корпусом.

Вход на станцию "Путиловская" расположится на улице Васи Алексеева между проспектом Стачек и улицей Маршала Говорова. Наземный вестибюль будет образован из двух прямоугольных корпусов, расположенных под углом друг к другу. Один из них решен в виде галереи с колоннами. Всего в вестибюле запланированы три этажа — один подземный и два наземных.

Фото: РосСтройКонтроль