На станции "Парголово" электричка насмерть сбила 95-летнего мужчину

Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства смертельного травмирования пожилого мужчины на ж/д станции в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Около двух часов дня 31 января в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Парголово электричкой сообщением "Выборг –Санкт-Петербург" травмирован мужчина.
Полицейские установили, что 95-летний местный житель переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора в момент приближения пассажирского состава.
Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее на станции "Старая Деревня" электричка сбила пешехода.
Фото: Piter.tv
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