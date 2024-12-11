На станции "Парголово" электричка насмерть сбила 95-летнего мужчину

Он переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства смертельного травмирования пожилого мужчины на ж/д станции в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Около двух часов дня 31 января в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Парголово электричкой сообщением "Выборг –Санкт-Петербург" травмирован мужчина.

Полицейские установили, что 95-летний местный житель переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора в момент приближения пассажирского состава.

Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на станции "Старая Деревня" электричка сбила пешехода.

Фото: Piter.tv