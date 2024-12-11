На станции "Старая Деревня" электричка сбила пешехода

Предварительно установлено, что 20-летний пострадавший переходил железнодорожные пути по несанкционированному переходу.

Полицейские проводят проверку по факту травмирования мужчины на железнодорожной станции Старая Деревня. Подробности сообщила транспортная полиция СЗФО.

Вечером 24 января поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Старая Деревня электричкой сообщением "Белоостров – Санкт-Петербург через Сестрорецк" травмирован мужчина.

Предварительно установлено, что 20-летний пострадавший переходил железнодорожные пути по несанкционированному переходу, не убедившись в отсутствии подвижного состава. Несмотря на попытки машиниста, наезд предотвратить не удалось. Мужчина госпитализирован.

Ранее 80-летний пенсионер упал на пути перед приближающейся электричкой на железнодорожной станции Горы.

Фото: Piter.tv