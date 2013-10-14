Стало известно, где пройдет церемония прощания с Ниной Ургант

Траурные мероприятия запланированы на 8 декабря.

В среду, 8 декабря, в Петербурге в последний путь проводят актрису театра и кино Нину Ургант. Церемония состоится в Александринском театре. Об этом сообщил ТАСС.

Национальному драматическому театру России звезда "Белорусского вокзала" посвятила 30 лет своей жизни. Именно поэтому для траурной церемонии выбрали Пушкинский театр.

Сейчас родные и близкие актрисы решают, где похоронить Нину Ургант. На данный момент место захоронения они назвать не могут.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Луге (Ленобласть). Будучи школьницей она проявляла любовь к творчеству и сцене. Поэтому после школы она поступила Ленинградский театральный институт имени Островского. После института карьера Ургант пошла в гору. Самая известная роль актрисы - персонаж медсестры Раи из кинокартины "Белорусский вокзал".

Ранее на Piter.tv сообщили, что ушла из жизни Нина Ургант.

Фото: кадр из х/ф "Люди, как реки"