Страны получили от США 60 млн доз вакцин от коронавируса

Американская сторона намерена распределить вакцину "без каких-либо условий", ради победы над пандемией, отметил госсекретарь.

США направили различным странам уже 60 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



Блинкен отметил, что США сделали специальный запас из 80 млн доз месяц назад. Всего США планируют закупить и распределить 500 млн доз.

Блинкен также добавил, что США осуществляет капитальные инвестиции в нуждающиеся страны, в частности, Африки, чтобы в будущем там могли сами производить вакцины.

Ранее стало известно, что в Петербурге более 15 тысяч иностранцев будут привиты вакциной "Спутник Лайт".

Видео: YouTube / MSNBC