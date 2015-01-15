За год заработная плата таксистов в Петербурге увеличилась на 30 тыс. рублей

В декабре 2022-го водители такси получали в среднем 99,8 тыс. рублей.

Средняя заработная плата петербургских таксистов увеличилась на 30,5 тыс. рублей (30%) за год и достигла в декабре 2023 года 130 тыс. рублей. Об этом пишет "Фонтанка" 29 декабря, ссылаясь на пресс-службу сервиса HeadHunter.

В декабре 2022-го водители такси получали в среднем 99,8 тыс. рублей. Согласно данным Росстата, пик роста цен на такси традиционно приходится на последний месяц года, и именно поэтому доходы водителей увеличиваются.

На доход таксистов в декабре влияет и то, что агрегаторы и таксопарки в новогоднюю ночь выводят на линию дополнительные машины и стимулируют водителей большими выплатами.

Руководитель пресс-службы HeadHunter по СЗФО Мария Бузунова отмечает, что перед Новым годом и во время праздника работодатели обещают зарплату на 10-14 тыс. больше, чем обычно. По оценке специалиста, за период с 30 декабря по 1 января водитель может получить до 30-35 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV