Спрос на ведущих в Петербурге увеличился в четыре раза

В свою очередь и ведущие стали чаще предлагать свои услуги: предложение от них выросло на 37%.

Жители Петербурга заранее договариваются о проведении новогодних праздников, выяснили аналитики "Авито Услуг". Об этом 26 ноября стало известно Piter.TV.

С приближением праздников горожане активнее начинают готовиться к главному событию года. Уже сейчас многие договариваются с ведущими, арендуют площадки для проведения корпоративов и семейных торжеств.

В октябре этого года аналитики "Авито Услуг" зафиксировали в Северной столице всплеск спроса на все услуги, которые связаны с организацией новогодних мероприятий. Так, популярность ведущих выросла в четыре раза или на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В свою очередь и ведущие стали чаще предлагать свои услуги: предложение от них увеличилось на 37%. Специалисты сферы просят в среднем от 5 тыс. рублей в час.

Помимо этого, в октябре на 22% выросло количество запросов на аренду площадок. Их стоимость в среднем по городу стартует от 1,3 тыс. рублей за час.

Ранее на Piter.TV: на Новый год 40% петербуржцев предпочтут подарок-сюрприз.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)