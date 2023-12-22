Дома жителей Петербурга и Ленобласти умнеют

В массовом сегменте высоким спросом пользуются колонки с голосовыми помощниками, smart-TV, смарт-розетки.

В России, в частности – в Петербурге и Ленобласти, растет спрос на умные устройства и экосистемы умного дома. Об этом пишет "Деловой Петербург" 23 февраля, ссылаясь на данные МТС.

К концу 2023 года число устройств интернета вещей (IoT) увеличилось на 15%, составив более 80 млн единиц. В массовом сегменте высоким спросом пользуются колонки с голосовыми помощниками, smart-TV, смарт-розетки.

Умные устройства ценят за их функциональность, удобство в использовании, технические характеристики и внешний вид. Кроме того, привлекает и возможность дистанционного управления техникой со смартфона.

Это некая дополнительная возможность, которой можно и не пользоваться, но хорошо, что она есть. Ну разве что кроме отдельной категории роботов-пылесосов, которые в сознании потребителя остаются отдельным и удобным видом техники и не очень ассоциируются с умным домом. Пресс-служба Redmond

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)