Более 240 тыс. "квадратов" складских помещений введено в Петербурге с начала года

Так, из 4 300 000 "квадратов" существующих свободными остаются лишь 15 тыс. "квадратов".

В Петербурге вырос спрос на складские помещения. Всего с начала 2023 года было введено в эксплуатацию более 240 тыс. "квадратов", пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Так, из 4 300 000 "квадратов" существующих складских помещений свободными остаются лишь 15 тыс. "квадратов".

Есть сейчас тенденция на импортозамещение. Импортозамещение стимулирует российские компании занимать освободившиеся на рынке ниши. До конца года мы ожидаем еще порядка 136 тысяч квадратных метров складских площадей класса А к вводу. Илья Янеев, старший консультант индустриально-складского департамента консалтинговой компании

Отметим, что спрос на складскую недвижимость увеличивается из-за высокой активности маркетплейсов и производственных компаний, которые оказывают услуги хранения.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге резко выросли цена и спрос на кладовки.

Фото: Piter.TV