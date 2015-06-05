В Петербурге выросли спрос и цены на автомобили китайских и российских марок

Речь идет о VGV, BAW, Kaiyi и Jetour.

Спрос и цены на китайские и российские авто выросли в Петербурге. Об этом пишет РБК, ссылаясь на экспертов рынка.

Речь идет о марках из Китая VGV, BAW, Kaiyi и Jetour.

Рост рынка новых авто в целом и рост продаж китайских брендов говорит о том, что народ, говоря простым русским языком, "перестал ждать и довольствуется тем, что есть на рынке". Евгений Вяткин, директор дилерских центров Петербурга

По прогнозам специалистов, продажи новых машин по итогам 2023 года могут взлететь на 45%, а 80% от всех сделок придется на авто из России и Китая.

Кроме того, растет спрос на автокредиты и их чек. В 2021-м в Северной столице он составлял 1,37 млн рублей, в прошлом увеличился до 1,49 млн. За семь месяцев текущего года поднялся до 1,82 млн рублей.

Однако часть петербуржцев не готова отказываться от привычных "немцев" и "японцев". Доля таких покупателей составила 5%. При этом, владельцы премиальных иномарок теперь реже обновляют свои машины.

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Фото: ООО "РРТ" (носит иллюстративный характер)