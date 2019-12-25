"Крутой охотник" по имени JAECOO уже в Петербурге

Состоялась российская премьера нового автомобильного бренда из Поднебесной, который будет продаваться в салонах официальных дилеров JAECOO.

Китайский автопром уверенно захватывает российский рынок. Аналитики прогнозируют, что с учетом текущей динамики продаж годовые результаты превысят полмиллиона автомобилей из этой страны. И примерно половина придется на марки, входящие в группу CHERY.

В автосалоне "РРТ Пулково" (Автохолдинг РРТ) состоялась премьера нового бренда – JAECOO. Пока россиянам доступна единственная модель – среднеразмерный кроссовер JAECOO J7, который с успехом дебютировал на ХХ международном Шанхайском автосалоне.

JAECOO (Джейку) – подразделение корпорации CHERY. Новая марка стала "старшим ответвлением" бренда Omoda. Само название JAECOO – слияние немецкого Jaeger ("охотник") и английского Cool ("крутой").

JAECOO J7 выделяется на фоне "одноклассников" своим брутальным дизайном. Спереди привлекает внимание крупная решетка радиатора с вертикальными линиями и трехэтажная светодиодная оптика. В облике много квадратного и прямоугольного.

Автомобиль разрабатывался в соответствии с требованиями "пятизвёздочного" рейтинга краш-тестов Euro NCAP (европейская программа оценки безопасности пассажирских транспортных средств).

J7 оснащен семью подушками безопасности, а доля высокопрочных сталей в конструкции кузова превышает 80% и имеет оцинковку.

Дверные ручки по-модному выдвигаются при помощи электроприводов. Заявлено, что их механизм не боится обледенения при низких температурах. Впрочем, зима покажет.

Внутри, как и снаружи, преобладают прямые углы. На передней панели расположены два экрана. Причем дисплей на центральной консоли ориентирован вертикально. Размер его почти 15 дюймов – самый крупный в классе. В отделке салона сочетаются решения, характерные для внедорожников, с элементами роскоши, так что архитектура вполне в духе времени.

Среди опций есть проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя, различные ассистенты-помощники водителя, система обзора 540° (полный круговой + 180° по вертикали) с отображением прозрачного шасси и т.д.

Силовой агрегат – надежный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра и мощностью 186 сил. Крутящий момент – 275 Ньютон-метров, что очень неплохо. Коробка передач семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями.

В Россию будут поставляться и переднеприводные версии, и автомобили с колесной формулой 4х4. Интеллектуальная система полного привода ARDIS (All road drive intelligent system) включается автоматически и быстро реагирует на изменение дорожного покрытия (время реакции – всего 0,1 сек).

Режимов вождения целых семь: стандарт, экономичный, спорт, внедорожный, снег, песок и грязь, что добавляет уверенности в возможностях "крутого охотника".

Мы столкнулись с тем, что маркой JAECOO заинтересовались владельцы некоторых моделей Land Rover Range Rover. Им понравились запоминающаяся внешность, качество исполнения, материалы отделки и, конечно, возможности автомобиля. Уверен, что новый бренд быстро найдет своих поклонников. Максим Мещеряков, директор дилерского центра "РРТ Пулково"

Основой философии нового автомобильного бренда является стремление к высоким достижениям и поддержка активного образа жизни. Именно поэтому JAECOO стал официальным партнером легендарного хоккейного клуба СКА – двукратного обладателя Кубка Гагарина, чемпиона России, двукратного серебряного призера чемпионата России, трехкратного обладателя Кубка Континента, четырехкратного обладателя Кубка Шпенглера.

Автохолдинг РРТ – один из крупнейших российских автомобильных холдингов. Основан в 1992 году. Входит в состав инвестиционной компании "Икс 2" под руководством Олега Барабанова.

Фото: пресс-служба инвестиционной компании "Икс 2"