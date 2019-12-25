Спрос на фармацевтов в Петербурге вырос на 15%

Петербургским аптекарям предлагают до 70 тыс. рублей.

С начала 2024 года число вакансий фармацевтов-провизоров выросло в Петербурге на 15%. К такому выводу пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Всего в РФ за этот период открыли 31,4 тыс. соответствующих вакансий. Около 10% от всех предложений опубликовано в Московской области, по 6% приходится на Краснодарский край и Северную столицу.

Средняя предлагаемая зарплата фармацевтов в целом по стране составила 60,1 тыс. рублей, увеличившись год к году на 8%. Петербургским аптекарям предлагают до 70 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге зарплата сотрудников транспортных предприятий вырастет на 20%.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)