Эндокринолог рассказала, как избавиться от "пивного" живота

Эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала россиянам, как избавиться от "пивного" живота. Об этом сообщило издание "Царьград".
По словам медика, чтобы избавиться от опасного висцерального жира в районе талии, нужно отказаться от спиртных напитков, если именно они стали причиной накопления жирового запаса. А лучше для консультации обратиться к эндокринологу с гормональными исследованиями.
Также в избавлении от живота помогут физические упражнения и правильное питание. Из рациона стоит исключить майонез и хлебобулочные изделия.
Ранее был назван напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье.
Фото: Pixabay
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