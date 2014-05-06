В трех районах Петербурга открылись новые спорткомплексы

В комплексах смогут тренироваться профессиональные спортсмены, а также жители города.

В субботу, 11-го сентября, в трех районах Петербурга открылись физкультурно-оздоровительные комплексы. Они были построены по программе "Газпром детям". Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Александр Беглов принял участие в открытии комплекса в Металлострое. Он находится на Пушкинской улице, 3а. В сутки спорткомплексом смогут воспользоваться около 1300 человек. В здании есть бассейны для взрослых и детей, спортзал, зал единоборств, тренажерный зал, а также крытый каток размером 60 на 30 метров. Это первый крытый каток в Металлострое. На льду смогут заниматься спортсмены отделений фигурного катания и шорт-трека школы олимпийского резерва Колпинского района.

Также спорткомплексы открылись в Петергофе на Широкой улице, 8 и Московском шоссе, 3/2. В здании в Петергофе будут проходить тренировки по баскетболу, дзюдо и джиу-джитсу, плаванию, хоккею и фигурному катанию. Для любителей спорта комплекс будет открыты в выходные дни. На Московском шоссе сделали зал для спортивной гимнастики и хореографический зал. Они были построены для тренировок гимнастов школы олимпийского резерва № 2 Московского района.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в спортивные секции и на соревнования в Петербурге можно будет записываться онлайн.

Фото: Telegram / Пул78