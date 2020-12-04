Спорткомплекс в Высоцке должны достроить к концу 2021 года

Сдать в эксплуатацию объект планировалось в сентябре 2020 года. Здание построено, но не завершен комплекс внутренних работ. Контракт расторгнут с тремя недобросовестными подрядчиками.

Завершить возведение спорткомплекса школы в Высоцке необходимо в этом году. Для решения этой задачи усилия объединили представители администрации Выборгского района, правительства 47 региона, ЗакСа Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Сдать в эксплуатацию объект планировалось в сентябре 2020 года. Здание построено, но не завершен комплекс внутренних работ. Контракт расторгнут с тремя недобросовестными подрядчиками. В пятницу, 28 мая, непосредственно на объекте состоялось рассмотрение вопросов о проведении мероприятий, которые необходимы для завершения работ.

Участие в совещании приняли помощник губернатора Александр Караванский, депутаты ЗакСа Ленобласти Михаил Макаров и Олег Петров, зампредседателя комитета по строительству Сергей Шалыгин, замглавы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко.

По проекту в спорткомплексе предусмотрен спортивный зал для тренировок и игр в волейбол, настольный теннис и общей физической подготовки, две раздевалки с душевыми кабинами и тренерская комната.

Заключение нового контракта запланировано на июль. Завершение работ – до конца 2021 года.

На прошлой неделе администрация Выборгского района ввела режим повышенной готовности.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО