В двух районах Петербурга построят спортивные объекты

В Красногвардейском и Кировском районах Петербурга появятся новые спортивные объекты, рассказал портал "Строительный Петербург".
В Красногвардейском районе на территории между проспектом Косыгина и улицами Коммуны, Ленской и Белорусской планируется построить два спорткомплекса – крытый футбольный и физкультурно-оздоровительный с бассейном и спортивными залами. Рядом разместят гараж почти на 500 машиномест и трансформаторную подстанцию.
В Кировском районе между дорогой на Турухтанные острова, Кронштадтской улицей и улицей Ивана Зубкова построят физкультурно-оздоровительный комплекс с катком и крытый футбольный манеж с искусственным покрытием.
Также в двух районах Петербурга построят новые школы по 550 мест каждая.
Фото: Смольный
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