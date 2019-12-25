В двух районах Петербурга построят спортивные объекты

Они будут находиться в Красногвардейском и Кировском районах.

В Красногвардейском и Кировском районах Петербурга появятся новые спортивные объекты, рассказал портал "Строительный Петербург".

В Красногвардейском районе на территории между проспектом Косыгина и улицами Коммуны, Ленской и Белорусской планируется построить два спорткомплекса – крытый футбольный и физкультурно-оздоровительный с бассейном и спортивными залами. Рядом разместят гараж почти на 500 машиномест и трансформаторную подстанцию.

В Кировском районе между дорогой на Турухтанные острова, Кронштадтской улицей и улицей Ивана Зубкова построят физкультурно-оздоровительный комплекс с катком и крытый футбольный манеж с искусственным покрытием.

Также в двух районах Петербурга построят новые школы по 550 мест каждая.

Фото: Смольный