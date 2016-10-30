Спортивные мероприятия в январе пройдут с 50% заполняемостью трибун

Вход на матчи осуществляется по QR-кодам.

В январе спортивные мероприятия Петербурга пройдут с 50% заполняемостью трибун. Об этом 29 декабря сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Чиновник рассказал, что в начале нового года город ждет множество событий — баскетбольные и волейбольные матчи клубов "Зенит" на "Сибур Арене", матчи хоккейного клуба "Динамо" в "Юбилейном", мероприятие "Аленький цветочек". Кроме того, в "Ледовом дворце" пройдут матчи СКА и физкультурно-зрелищное мероприятие "Золушка". Спортивный комплекс "Хоккейный город" примет матчи хоккейного клуба "СКА-Нева".

Как и ранее, посетить спортивные мероприятия можно только при наличии QR-кода.

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Фото: Piter.TV