Попасть на спортивные арены смогут горожане, имеющие QR-код о вакцинации или перенесенном вирусе (за последние полгода)

В Петербурге в ноябре все спортивные мероприятия пройдут с 30% загрузкой трибун. Об этом 27 октября в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Как рассказал Пиотровский, Роспотребнадзор согласовал 30% заполняемость Газпром-Арены, Сибур-Арены, Ледового дворца и Юбилейного. В ноябре пройдут матчи КХЛ, Евролиги по баскетболу, Международного турнира по регби в рамках муниципального форума БРИКС, а также отборочный матч Чемпионата мира по футболу-2022 (Россия - Кипр).

Однако попасть на спортивные арены смогут горожане, имеющие QR-код о вакцинации или перенесенном вирусе (за последние полгода). Ранее в Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды.

Фото: Piter.TV