В Ленобласти разрешили работу летних лагерей для детей

В Ленобласти смягчили коронавирусные ограничения. Так, спортивные мероприятия будут проходить без ограничений количество зрителей и участников, а детские лагеря вновь могут работать по чек-листам. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Александр Дрозденко.
Также детям медиков компенсируют полную расчетную стоимость путевки в лагерь. При этом работа детских лагерей разрешается при условии проживания персонала на территории организации с момента заезда до окончания смены и наличия у персонала QR-кода.
Ранее Выборг в августе и сентябре примет Международный волонтерский лагерь-2022. В программу войдут как образовательные, так и практические мероприятия.
Фото: pixabay
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