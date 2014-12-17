В Ленобласти разрешили работу летних лагерей для детей

Коронавирусные ограничения смягчили в Ленинградской области.

В Ленобласти смягчили коронавирусные ограничения. Так, спортивные мероприятия будут проходить без ограничений количество зрителей и участников, а детские лагеря вновь могут работать по чек-листам. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Александр Дрозденко.

Также детям медиков компенсируют полную расчетную стоимость путевки в лагерь. При этом работа детских лагерей разрешается при условии проживания персонала на территории организации с момента заезда до окончания смены и наличия у персонала QR-кода.

Ранее Выборг в августе и сентябре примет Международный волонтерский лагерь-2022. В программу войдут как образовательные, так и практические мероприятия.

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