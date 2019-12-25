Выборг в августе и сентябре примет Международный волонтерский лагерь-2022

В программу войдут как образовательные, так и практические мероприятия.

Во вторник, 15 марта, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что в августе и сентябре в Выборге пройдет лагерь, организованный Министерством культуры России в рамках реализации программы "Волонтеры культуры". Участие примут 200 волонтеров, в том числе руководители и представители добровольческих и волонтерских объединений, а также учреждений культуры, региональных органов исполнительной власти и эксперты.

Организаторы подготовили обширную программу с образовательными и практическими мероприятиями.

Волонтёрское движение в сфере культурного наследия – это один из показателей патриотизма, а источником любви к родному краю, в том числе, является история нашей страны, отражённая в объектах архитектуры и памятниках археологического наследия. председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой

Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти