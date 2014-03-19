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В Пушкине в середине января откроется спортивная школа
Сегодня, 16:34
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В Пушкине в середине января откроется спортивная школа

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Для юных спортсменов организовали залы спортивной и художественной гимнастики, хореографии, легкой атлетики. 

В Пушкинском районе Петербурга после новогодних каникул начнет работать обновленная спортивная школа олимпийского резерва. Строители должны сдать проект в середине января. Такое поручение дал губернатор города Александр Беглов в ходе рабочей поездки. 

Спортивная школа находится на Ленинградской улице, 83. Здание начали приводить в порядок в июле 2021 года, сейчас работы подходят  концу. 

Посещать секции здесь смогут 380 школьников. Для юных спортсменов организовали залы спортивной и художественной гимнастики, хореографии, легкой атлетики, мини-футбола, батутный и тренажерный залы.  

Ранее на Piter.tv: в Мурино решили открыть школу вождения электросамокатов.

Фото: Pxhere

Теги: досуг, ленинградская улица, развитие детей, спортивная школа, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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