В Пушкине в середине января откроется спортивная школа

Для юных спортсменов организовали залы спортивной и художественной гимнастики, хореографии, легкой атлетики.

В Пушкинском районе Петербурга после новогодних каникул начнет работать обновленная спортивная школа олимпийского резерва. Строители должны сдать проект в середине января. Такое поручение дал губернатор города Александр Беглов в ходе рабочей поездки.

Спортивная школа находится на Ленинградской улице, 83. Здание начали приводить в порядок в июле 2021 года, сейчас работы подходят концу.

Посещать секции здесь смогут 380 школьников. Для юных спортсменов организовали залы спортивной и художественной гимнастики, хореографии, легкой атлетики, мини-футбола, батутный и тренажерный залы.

Ранее на Piter.tv: в Мурино решили открыть школу вождения электросамокатов.

Фото: Pxhere