В Мурино решили открыть школу вождение электросамокатов

Бесплатное обучение пройдет 8 октября.

В Мурино откроют школу вождения электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Школа будет открыта совместно с кикшеринговой компанией Whoosh. Каждый желающий сможет пройти бесплатное обучение основным правилам безопасного и этичного вождения электросамокатов 8 октября с 11:00 до 18:00 на бульваре Менделеева. Также можно будет познакомиться с возможностями новых моделей самокатов. Курс займет не более 10 минут.

После окончания обучения пользователи смогут совершить бесплатную тестовую поездку на специально отведенной территории для закрепления практических навыков.

В администрации отметили, что количество поездок на средствах индивидуальной мобильности увеличивается, однако не все умеют кататься на них.

Фото: Piter.tv