В Мариуполе открыли приемную ЗакСа Петербурга

Спикер петербургского парламента объяснил, зачем это сделали.

В Мариуполе открыли общественную приемную петербургского парламента. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

На открытии присутствовали спикер Александр Бельский и депутат Игорь Высоцкий. В приемной жители ДНР смогут получить бесплатную юридическую и гуманитарную помощь, а также консультации по вопросам трудоустройства и социальной поддержки.

Мы понимаем, что сейчас будет очень много вопросов организационного и правового характера как непосредственно у жителей города, так и у местной власти. Мы готовы помочь им адаптироваться в новых условиях, наладить в Мариуполе нормальную жизнь. Такой опыт у нас есть. В свое время депутаты петербургского парламента уже помогли севастопольским коллегам интегрировать городское законодательство в правовую систему России. заявил Александр Бельский.

Кроме того, депутат понаблюдал за тем, как идет восстановление города. За минувшие 3 месяцы были построены 3 школы, 3 детских сада, оборудованы игровые и спортивные площадки.

В июне 2022 года, после того, как российские войска заняли город, Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Сегодня Госдума ратифицировала договор о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Фото: ЗакС СПб