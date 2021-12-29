Петербург находится на втором месте по числу работающих на удаленке

Петербург оказался на втором месте среди регионов РФ по числу сотрудников, которые работали в удаленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.
В 2021 году 68% опрошенных петербуржцев так или иначе приходилось быть на удаленке. На первом месте по количеству удаленных работников оказались Москва и Свердловская области (71% опрошенных).
В Петербурге удаленно работают большинство IT-специалистов и маркетологов – 80% и 73% соответственно. Меньше всего "удаленщиков" среди административного персонала и специалистов по продажам.
На данный момент сочетают удаленный и традиционный формат работы 52% петербургских компаний.
Ранее петербуржцы поделились планами на 2022 год.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все