Петербург находится на втором месте по числу работающих на удаленке

В 2021 году 68% опрошенных петербуржцев так или иначе приходилось быть на удаленке.

Петербург оказался на втором месте среди регионов РФ по числу сотрудников, которые работали в удаленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

В 2021 году 68% опрошенных петербуржцев так или иначе приходилось быть на удаленке. На первом месте по количеству удаленных работников оказались Москва и Свердловская области (71% опрошенных).

В Петербурге удаленно работают большинство IT-специалистов и маркетологов – 80% и 73% соответственно. Меньше всего "удаленщиков" среди административного персонала и специалистов по продажам.

На данный момент сочетают удаленный и традиционный формат работы 52% петербургских компаний.

Ранее петербуржцы поделились планами на 2022 год.

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