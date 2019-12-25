Петербург принимает участие в московской Транспортной неделе

На выставке можно познакомиться с концепцией будущего интеллектуального трамвайного депо во Фрунзенском районе, предназначенного для беспилотных вагонов, а также с проектом современного автобусного парка в зоне "Каменка".

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев побывали на выставке "Транспорт России", проходящей в рамках XVIII Международного форума.

Как пишет spb.aif.ru, на стенде АНО "Дирекция по развитию транспортной системы города Санкт-Петербурга и Ленинградской области" были представлены как действующие, так и запланированные проекты, касающиеся улучшения и модернизации транспортной инфраструктуры города.

Енокаев отметил, что на выставке можно познакомиться с концепцией будущего интеллектуального трамвайного депо во Фрунзенском районе, предназначенного для беспилотных вагонов, а также с проектом современного автобусного парка в зоне "Каменка". В числе выставленных проектов также находятся инновационный парк для электробусов в районе "Ржевка", план реконструкции Автобусного парка № 7 "Пассажиравтотранс" и разработка высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Транспортная неделя — это ежегодное деловое мероприятие, которое включает ряд как российских, так и международных событий, сосредоточенных на транспортных вопросах. Организаторами выступают ООО "Лидерконгресс" и Министерство транспорта России, целью которых является открытое обсуждение актуальных проблем и создание взаимопонимания между государственными структурами и бизнесом.

Ранее мы сообщили о том, что по маршрутам №45 и №258 начало курсировать больше автобусов.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга