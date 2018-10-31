На улице Червонного Казачества петербуржец ударил по лицу участкового

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В Кировском районе Петербурга во время задержания за административное нарушение 41-летний петербуржец ударил полицейского по лицу. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, инцидент произошел 13 октября около семи часов вечера на улице Червонного Казачества. Мужчина разбил полицейскому губу, позже в удовлетворительном состоянии участковый продолжил службу.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Мужчину отпустили под подписку о невыезде, продолжается расследование.

Также накануне в Тихвине мужчина на "ВАЗе" сбил на пешеходном переходе лейтенанта полиции.

Фото: Piter.TV