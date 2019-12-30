Во дворе на улице Червонного Казачества неизвестные прострелили мужчине колени

Между мужчинами завязался конфликт, который словами разрешить не удалось.

Как стало известно Piter.TV, вечером 30 декабря в дежурную часть поступило сообщение от 21-летнего жителя Ставропольского края. Он заявил, что во дворе дома №44 по улице Червонного Казачества в него стреляли из предмета, похожего на пистолет.

В квартиру к заявителю тут же приехали полицейские. Мужчина рассказал, что пару минут назад во дворе дома у него возник конфликт с двумя неизвестными. В ходе словесной перепалки один из них четыре раза выстрелил в мужчину. После чего они скрылись. Приметы неизвестных: на вид 30 лет, рост около 175 см. Были одеты во всю темную одежду.

В ночь на 31 декабря из городской больницы №26 поступила телефонограмма. Медики рассказали, что пострадавший находится в удовлетворительном состоянии. Врачи диагностировали у мужчины непроникающее пулевое ранение передней брюшной стенки и коленных суставов, госпитализирован на отделение сочетанной травмы.

Ранее мужчина пробрался в НИИ на Политехнической и устроил стрельбу.

Фото: Piter.TV