Петербург признан одним из лидеров России по качеству образования

Награда послужит дополнительным стимулом для дальнейшего развития и укрепления позиций Северной столицы.

Санкт-Петербург вошел в число лучших регионов страны по уровню образования и развитию учебной инфраструктуры. Такую оценку город получил по итогам всероссийского совещания руководителей органов образования, где комитету по образованию Северной столицы вручили благодарственное письмо Минпросвещения РФ за высокие результаты в мотивирующем мониторинге.

Губернатор Александр Беглов назвал эту награду признанием системной работы всего педагогического сообщества города.

"Это объективный показатель достижений наших учителей, успехов учащихся и эффективности образовательной системы Петербурга. Такой результат стал возможен благодаря последовательной политике, инвестициям в качество образования и постоянному стремлению к развитию" Александр Беглов

Он напомнил, что в 2024 году в городе был установлен рекорд по вводу образовательных объектов: построено 37 новых школ и 57 детских садов. Все учреждения соответствуют повышенным петербургским стандартам - школы оснащены бассейнами, современными лабораториями и спортивными залами, а в детсадах появились интерактивные комнаты и соляные пещеры. Особо губернатор отметил, что Петербург стал первым регионом России, полностью отменившим родительскую плату за детские сады.

Ранее Piter.TV сообщал, что первая комната матери и ребенка открылась в петербургском институте психологии.

Фото: Piter.TV