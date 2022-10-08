Первая комната матери и ребенка открылась в петербургском институте психологии

В ней будут работать специалисты Кризисного центра помощи женщинам, которые будут следить за детьми.

В институте психологии и социальной работы Северной столицы (СПбГИПС) открылась первая в городе комната матери и ребенка, – сообщают в пресс-службе Администрации Санкт-Петребурга.

Специализированное пространство было открыто в рамках национального проекта "Семья". Качество открывшейся комнаты оценила вице-губернатор Наталья Чечина.

Данная мера поддержки поможет молодым родителям не прерывать учебный процесс, своевременно получить высшее образование и начать профессиональную деятельность. Наталья Чечина, вице-губернатор Санкт-Петербурга

В комнате оборудованы все необходимые детские принадлежности, технические средства, игрушки и книги. В Смольном утверждают, что во время занятий студент или студентка смогут оставлять детей в комнате, а за ними будут следить социальные няни из городского Кризисного центра помощи женщинам.

При необходимости мама или папа смогут в любой момент навестить и покормить ребенка. Сейчас в вузе учатся и преподают несколько молодых родителей и молодоженов, которые положительно оценили инициативу. Отметив комфорт и оснащенность комнаты, Наталья Чечина выразила уверенность в том, что данный опыт будет востребован и в других петербургских вузах. Администрация Санкт-Петербурга

Помимо прочего, в комнатах матери и ребенка специалисты будут проводить консультации для молодых и беременных студенток. Нуждающимся будет оказана психологическая помощь и информационная поддержка – работники Кризисного центра помогут в случае чего узнать о мерах социальной помощи.

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Фото: Администрация Санкт-Петербурга