В Ленобласти спасена молодая ладожская нерпа

Размером нерпа, как Крошик, – постоянный житель центра.

Фонд друзей балтийской нерпы 8 сентября спас ладожскую нерпу возрастом около 4-5 лет. Об этом сообщили в организации.

Размером нерпа, как Крошик, – постоянный житель центра, однако она очень исхудавшая, так, что видны тазовые кости и позвоночник.

Прибыла к нам с высокой температурой и в состоянии комы, в котором и находится по настоящее время. Предполагаем, что у нее энтерит и сепсис. Прогнозов никаких не даем. Пожелайте ей удачи. Фонд друзей балтийской нерпы

За сезон этого года в центре спасли 21 ладожскую кольчатую нерпу, семь балтийских серых тюленей и одну балтийскую кольчатую нерпу.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы