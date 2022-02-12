В Ленобласти спасена молодая ладожская нерпа

Фонд друзей балтийской нерпы 8 сентября спас ладожскую нерпу возрастом около 4-5 лет. Об этом сообщили в организации.
Размером нерпа, как Крошик, – постоянный житель центра, однако она очень исхудавшая, так, что видны тазовые кости и позвоночник.
Прибыла к нам с высокой температурой и в состоянии комы, в котором и находится по настоящее время. Предполагаем, что у нее энтерит и сепсис. Прогнозов никаких не даем. Пожелайте ей удачи.
Фонд друзей балтийской нерпы
За сезон этого года в центре спасли 21 ладожскую кольчатую нерпу, семь балтийских серых тюленей и одну балтийскую кольчатую нерпу.
Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы
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