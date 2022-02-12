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В Ленобласти спасена молодая ладожская нерпа
Сегодня, 13:59
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В Ленобласти спасена молодая ладожская нерпа

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Размером нерпа, как Крошик, – постоянный житель центра.

Фонд друзей балтийской нерпы 8 сентября спас ладожскую нерпу возрастом около 4-5 лет. Об этом сообщили в организации. 

Размером нерпа, как Крошик, – постоянный житель центра, однако она очень исхудавшая, так, что видны тазовые кости и позвоночник. 

Прибыла к нам с высокой температурой и в состоянии комы, в котором и находится по настоящее время. Предполагаем, что у нее энтерит и сепсис. Прогнозов никаких не даем. Пожелайте ей удачи.

Фонд друзей балтийской нерпы

За сезон этого года в центре спасли 21 ладожскую кольчатую нерпу, семь балтийских серых тюленей и одну балтийскую кольчатую нерпу.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Теги: ладожская нерпа, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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