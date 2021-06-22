Видео: водители уступили дорогу утятам в Петергофе

Птицы благополучно добрались до другого края проезжей части.

В социальной сети "ВКонтакте" появилось милое видео с "операции" по спасению утят. Автомобилисты дождались, пока птицы перейдут дорогу, а некоторые водители даже помогли им сделать это.

По словам очевидца, видео было снято в Петергофе, адрес не уточняется. Утята переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время автомобилистам горел "зеленый", но все остановились, чтобы пропустить малышей. Чтобы ускорить птиц, люди вышли из машин и перенесли птиц к тротуару на руках. После этого пушистые участники дорожного движения бросились прочь от дороги.

Накануне петербуржцы помогли утке с утятами перейти Приморский проспект.

Видео: VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алла Андреева