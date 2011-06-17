В квартире на проспекте Металлистов полицейские вскрыли балкон с запертым псом

Соседи звонили в полицию и МЧС, долгое время результата не было.

К утру 24 июня более суток черный пес был заперт на балконе дома по проспекту Металлистов в Петербурге без еды и воды. По словам местных жителей, животное задерживали там специально, издеваясь над ним, и это происходило регулярно, пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Горожане обращались в управляющую компанию жилого комплекса. Отмечается, что сотрудники делали замечание хозяевам собаки, однако в ответ получали только хамство. Соседи звонили в полицию и МЧС, долгое время результата не было. Пес продолжал царапать дверь и выть.

К 14:00 понедельника собаку спасли. Правоохранители вскрыли дверь безлюдной квартиры. Пса напоили и накормили, а двух кошек забрали.

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Фото: Telegram / Mash на Мойке