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Спасатели помогли потерявшемуся на Ладожском озере рыбаку
Сегодня, 20:51
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Спасатели помогли потерявшемуся на Ладожском озере рыбаку

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В результате поисковых работ потерявшегося рыбака обнаружили в районе деревни Кобона.

Сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург помогли заблудившемуся рыбаку. Об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти. 

10 января дежурной смене поисково-спасательного отряда по Шлиссельбургу поступила информация о том, что мужчина ушел на рыбалку на Ладожское озеро, а обратную дорогу найти не смог. 

В результате поисковых работ потерявшегося рыбака обнаружили в районе деревни Кобона. Его доставили на берег к личному автомобилю.

Ранее на Piter.TV: спасатели помогли людям выбраться из акватории Ладожского озера.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, ладожское озеро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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