Спасатели помогли потерявшемуся на Ладожском озере рыбаку

В результате поисковых работ потерявшегося рыбака обнаружили в районе деревни Кобона.

Сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург помогли заблудившемуся рыбаку. Об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

10 января дежурной смене поисково-спасательного отряда по Шлиссельбургу поступила информация о том, что мужчина ушел на рыбалку на Ладожское озеро, а обратную дорогу найти не смог.

В результате поисковых работ потерявшегося рыбака обнаружили в районе деревни Кобона. Его доставили на берег к личному автомобилю.

Ранее на Piter.TV: спасатели помогли людям выбраться из акватории Ладожского озера.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти