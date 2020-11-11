Спасатели нашли пенсионера, который заблудился в лесу под Тосно

Мужчина пошел по грибы, но заблудился.

Поисковые работы в лесном массиве Тосненского района завершены. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

В ночь на субботу, 6 июля, поисково-спасательный отряд города Тосно поступила информация, что в лесном массиве города Никольское заблудился пожилой мужчина. Дежурная смена провела поиски и оперативно обнаружила пострадавшего.

Грибника вывели из леса и передали родственникам. Его здоровью ничего не угрожает.

Ранее Piter.TV сообщал, что около деревни Заостровье в лесу потерялся грибник.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области