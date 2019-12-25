Около деревни Заостровье в лесу потерялся грибник

Спасатели помогли вернуться из леса мужчине. Он потерялся в районе деревни Заостровье. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".
На помощь грибнику пришла дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле. Заблудившегося мужчину нашли, вывели из леса и передали родным. Известно, что грибник ходил на тихую охоту без телефона.
Уважаемые любители тихой охоты, призываем брать с собой заряженный мобильный телефон.
Пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти
Ранее мы писали, что около деревни Горицы нашли пропавшую женщину.
Фото: Pxhere
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