Около деревни Заостровье в лесу потерялся грибник

На помощь грибнику пришла дежурная смена поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле.

Спасатели помогли вернуться из леса мужчине. Он потерялся в районе деревни Заостровье. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

На помощь грибнику пришла дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле. Заблудившегося мужчину нашли, вывели из леса и передали родным. Известно, что грибник ходил на тихую охоту без телефона.

Уважаемые любители тихой охоты, призываем брать с собой заряженный мобильный телефон. Пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

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