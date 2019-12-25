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Около деревни Заостровье в лесу потерялся грибник
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Около деревни Заостровье в лесу потерялся грибник

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На помощь грибнику пришла дежурная смена поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле.

Спасатели помогли вернуться из леса мужчине. Он потерялся в районе деревни Заостровье. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

На помощь грибнику пришла дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле. Заблудившегося мужчину нашли, вывели из леса и передали родным. Известно, что грибник ходил на тихую охоту без телефона.

Уважаемые любители тихой охоты, призываем брать с собой заряженный мобильный телефон.

Пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

Ранее мы писали, что около деревни Горицы нашли пропавшую женщину.

Фото: Pxhere

Теги: заостровье, ленобласть, потерялся грибник, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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