Спасатели эвакуировали с акватории Финского залива 15 человек в День защитника Отечества

Один из спасенных получил обморожение.

День защитника Отечестве некоторые петербуржцы решили отметить на льду Финского залива. Их пришлось эвакуировать на берег силами спасателем. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Самостоятельно вернуться на берег горожане не смогли из-за сильного ветра и метели. Спасатели доставили их на сушу на суднах на воздушной подушке. В общей сложности с акваторий залива в Кронштадтском и Курортном районах перевезли 15 человек.

Мужчине 1970-го года рождения потребовалась помощь медиков. Его госпитализировали с обморожением рук и ног.

Петербуржцам напоминают, что выход на лед в акваториях запрещен.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что канал Грибоедова начал оттаивать при "минусе".

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области