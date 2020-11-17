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Спасатели эвакуировали с акватории Финского залива 15 человек в День защитника Отечества
Сегодня, 13:43
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Спасатели эвакуировали с акватории Финского залива 15 человек в День защитника Отечества

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Один из спасенных получил обморожение.

День защитника Отечестве некоторые петербуржцы решили отметить на льду Финского залива. Их пришлось эвакуировать на берег силами спасателем. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Самостоятельно вернуться на берег горожане не смогли из-за сильного ветра и метели. Спасатели доставили их на сушу на суднах на воздушной подушке. В общей сложности с акваторий залива в Кронштадтском и Курортном районах перевезли 15 человек. 

Мужчине 1970-го года рождения потребовалась помощь медиков. Его госпитализировали с обморожением рук и ног. 

Петербуржцам напоминают, что выход на лед в акваториях запрещен.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что канал Грибоедова начал оттаивать при "минусе". 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области

Теги: акватория, лед, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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