Житель Ленобласти сообщил полиции, что вандалы сожгли могилу его отца

Во вторник, 22 августа, в экстренные службы поступило сообщение от 45-летнего жителя Кировского района Ленобласти о том, что на кладбище Арбузово в массиве Новоаннинский неизвестные сожгли могилу его отца. Об этом стало известно Piter.TV.
Оперативники обнаружили на указанном месте обгоревшую могилу с деревянным крестом. Заявитель утверждает, что вандалы побывали здесь в период с 20 июля по 22 августа.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что вандалы вырвали и украли семь бетонных столбов из парка "Зверинец" в Гатчине.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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