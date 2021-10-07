Житель Ленобласти сообщил полиции, что вандалы сожгли могилу его отца

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 22 августа, в экстренные службы поступило сообщение от 45-летнего жителя Кировского района Ленобласти о том, что на кладбище Арбузово в массиве Новоаннинский неизвестные сожгли могилу его отца. Об этом стало известно Piter.TV.



Оперативники обнаружили на указанном месте обгоревшую могилу с деревянным крестом. Заявитель утверждает, что вандалы побывали здесь в период с 20 июля по 22 августа.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что вандалы вырвали и украли семь бетонных столбов из парка "Зверинец" в Гатчине.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)