В Ленобласти мужчину подозревают в совращении дочки сожительницы

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый был неоднократно судим.

В Ленобласти мужчину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении дочери сожительницы. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

По информации правоохранительных органов, 37-летний Е. (сожитель матери) в Бокситогорском районе Ленобласти совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

Несовершеннолетняя ранее проживала в Бокситогорском районе с матерью, в настоящее время проживает с отцом в Ставропольском крае.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый был неоднократно судим.

Задержанного в мае в Петербурге педофила изобличили еще в двух противоправных эпизодах.

Фото: Piter.tv