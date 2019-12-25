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В Ленобласти мужчину подозревают в совращении дочки сожительницы
Сегодня, 8:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти мужчину подозревают в совращении дочки сожительницы

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый был неоднократно судим.

В Ленобласти мужчину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении дочери сожительницы. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

По информации правоохранительных органов, 37-летний Е. (сожитель матери) в Бокситогорском районе Ленобласти совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

Несовершеннолетняя ранее проживала в Бокситогорском районе с матерью, в настоящее время проживает с отцом в Ставропольском крае.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый был неоднократно судим.

Задержанного в мае в Петербурге педофила изобличили еще в двух противоправных эпизодах.

Фото: Piter.tv

 

Теги: несовершеннолетние, совращение
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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